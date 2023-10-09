Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey'e bir şok daha! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, geçtiğimiz günlerde milli takım daveti alamamasının ardından büyük üzüntü yaşamıştı. Bu gelişme sonrası Fransız futbolcuya bir şok daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Boey sarı kırmızılı ekipte özellikle son 2 sezondur çok iyi bir performans ortaya koymuştu.
Bu sezona da fırtına gibi giren 23 yaşındaki isim, 16 karşılaşmada görev aldı.