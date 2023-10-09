Ligde Antalyaspor'u da devirerek seriyi 7 maça çıkaran ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Galatasaray'da "başarı" herkese yansımaya başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a flaş talip! Manchester United maçı sonrası...
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, elde ettiği zaferlerle Avrupa'da dikkat çekmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekibi şampiyon yapan 49 yaşındaki hoca, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ı devirerek büyük sükse yaptı. Avrupa devi de başarılı performansının ardından Okan Buruk'a talip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Deplasmanda Manchester United'ı 3-2 deviren sarı-kırmızılılar, tarihi bir başarı elde etti.
Devler sahnesinde A Grubu'nda yer alan Cimbom, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.