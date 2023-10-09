Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda yer alan Bayern Münih'te flaş bir gelişme yaşandı.
Bayern Münih'ten Manuel Neuer açıklaması! Galatasaray maçında...
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te önemli bir gelişme yaşandı. Alman devinden, kaleci Manuel Neuer hakkında sürpriz bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Alman ekibi Devler Ligi'nin 3. hafta maçında sarı kırmızılılara konuk olacak.
Müsabaka öncesi Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer ile ilgili bir haber geldi.