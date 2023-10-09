2022/2023 sezonu öncesi yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, takımı eski yıldızlarından Okan Buruk'a emanet etmişti.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a dev zam! Yeni maaşı belli oldu
Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetim, 49 yaşındaki çalıştırıcıya dev bir zam yapma kararı aldı. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezona durgun bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda büyük bir çıkış yakalamış ve sezonu şampiyonlukla taçlandırmıştı.
2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösteren Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna iyi bir başlangıç yaptı.