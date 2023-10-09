Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi Arjantin'de gündem oldu! Milli takım çağrısı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi her geçen gün gösterdiği performansı arttırıyor. Sarı-kırmızılıların yıldızı bu sefer de Arjantin basınında büyük yankı uyandırdı. Tangocular Icardi'yi milli takıma istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılırken karşılaşmaya Mauro Icardi damga vurdu.
Arjantinli yıldız, şık bir gol vuruşuyla takımının 2. golünü atmayı başardı.