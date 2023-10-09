Futbolcunun milli takıma dönme olasılığı ile ilgili olarak yine yurt dışından Tntsports sitesi flaş bir yazıya yer verdi. Mauro Icardi ile ilgili olarak, "Icardi milli takım kapısını aralıyor. Scaloni için Lautaro, Alvarez, N. Gonzalez, Messi gibi oyuncular var. Ama Icardi 40 maçta 35 gol 10 asist yaptı. Şaşırtıcı gol oranına sahip. Inter'deki seviyesine dönüyor." ifadeleri yer aldı.