Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle yaz transfer dönemine damga vurdu.
Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Hakim Ziyech...
Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sebebiyle 4 maçtır takımını yalnız bırakan Faslı futbolcu hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.