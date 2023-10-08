Galatasaray'da her sezon üzerine koyan oyuncunun adı Kerem Aktürkoğlu. Fatih Terim döneminde bulduğu şansı iyi kullanan hücum oyuncusu şu sıralarda Avrupa kulüplerinin dikkatini daha çok çeker oldu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi
Bu sezon gösterdiği performansla bazen eleştiri bazen de övgü alan Kerem Aktürkoğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında yıldızlaşan milli oyuncunun yeni takımı neredeyse kesinleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Özellikle Manchester United karşısındaki oyunu beğenilen Kerem için bir kulüp daha devreye girdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.