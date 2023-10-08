Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! İtalyan devi transferi bitirecek

Yaz transfer döneminde yaptıkları takviyelerle dikkatleri üzerlerine çeken Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimde karşı karşıya gelmişti. İstanbul devlerinin istediği yıldızlardan bir tanesinin geleceği belli olmaya başladı. İtalyan devi, 2 takımın da istediği oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katacak. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)