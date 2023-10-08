Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor deplasmanında boy gösterdi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sırp yıldız! Yeniden gündeme geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Gruptan çıkmak için büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu güçlendirerek Devler Ligi'nde başarı elde etmek istiyor. Cimbom daha önce ilgilendiği Sırp yıldızı yeniden gündemine aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Cimbom'un golleri 58. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Mauro Icardi kaydetti.