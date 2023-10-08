TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sırp yıldız! Yeniden gündeme geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Gruptan çıkmak için büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu güçlendirerek Devler Ligi'nde başarı elde etmek istiyor. Cimbom daha önce ilgilendiği Sırp yıldızı yeniden gündemine aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023- 16:22