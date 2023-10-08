Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi İtalya'da olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi takımına büyük katkı vermeye devam ediyor. Arjantinli santrfor attığı gollerle sarı kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmıştı. 30 yaşındaki forvetin yüksek performansı Türkiye'nin yanı sıra İtalya'da da gündem oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Cimbom'un gollerini Davinson Sanchez ve Mauro Icardi kaydetti.