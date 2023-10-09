Galatasaray taraftarından Mauro Icardi yanıtı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla göz dolduran Mauro Icardi için taraftarlar yıldız oyuncu için gelecek tekliflere dikkat çeken cevaplar verdi. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2023- 06:40
İşte o yorumlardan bazıları:
50 milyon euro'ya Mauro İcardi'nin kramponunu alırlar ancak.
Bazı şeyler paha biçilemez. İşte o İcardi.
Değil 50 milyon euro, 150 verseler 'satılmasın' derim.
Adam bizim kalbimizi fethetmiş bu sevgiyi parayla satın alamazsın.
Icardi satılamaz, satılması teklif dahi edilemez