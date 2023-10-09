Galatasaray taraftarından Mauro Icardi yanıtı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla göz dolduran Mauro Icardi için taraftarlar yıldız oyuncu için gelecek tekliflere dikkat çeken cevaplar verdi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2023- 06:40