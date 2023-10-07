Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Kötü bir zemin vardı. Birçok yerde olduğu gibi.. Hava şartları da sıcaktı, nem vardı. Bu da oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman da yorulduk.

Bize karşı rakiplerimiz iyi hazırlanıyor, bu gayet normal. Onların daha fazla zamanı oluyor.

Oyuncuların milli takımlara gitmesini istiyoruz. Ancak gitmediklerinde üzülmüyoruz. Çünkü bizimle berabere çalışmaları çok iyi oluyor.

ZIYECH'İN DURUMU HAKKINDA:

Hakim Ziyech ayağını denedi ve ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Uzun süre oynamadılar. 3 maç oynayınca, ağrısı oldu. Çok sakatlık yok, her şey tertemiz gidiyor. Sakatlık olmadan yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah hakim, milli aradan sonra maç performansını ortaya koyacaktır.