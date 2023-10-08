Galatasaray'da Manchester maçının yorgunluğu gözüküyordu. O, zaman zaman baskı yapan G.Saray ilk yarıda hiç yoktu. Öyle olunca da geri kaçarak rakibe alan bıraktılar. Topu kendilerinde tuttular ama ilk yarı boyunca oyunun tam hakimi değillerdi. İkinci yarı artık bu işin öyle olmayacağını anladılar, prese başladılar. Oyuncu değişiklikleri de avantaj oldu. Sarı-kırmızılılarda çok kaliteli oyuncular var. Her an oyunu değiştirecek 7-8 futbolcu var sahada olan kadroda. Antalyaspor, tamam iyi direndi ama hücumu fazla düşünmediler. Büyük takımdan puan alacaksan en az 1 -2 gol atman lazım. Hele bu sezon G.Saray ve F.Bahçe gibi rakiplerin varsa çok daha farklı düşüneceksin. İkinci golden sonra zaten Antalya'nın da bir şey yapacak hali yoktu.

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Bu milli ara G.Saray'a ilaç gibi geldi. Çünkü Manchester maçında hakikaten müthiş mücadele örneği verdiler. Kolay değil o statta o mücadeleyi yapmak… Tamam hakem Muslera'ya yapılan harekette sarı kart gösterebilirdi. Diyelim ki göstermedi; ama o zaman o kadar fazla itiraz etme! Normal itirazını yap, sarı kart alma. Peki, sarı kart aldıktan sonra hakemi alkışladın! Şimdi ne olacak? Buyurun cenaze namazına. Muslera gibi kaleci bunları yapmamalı.