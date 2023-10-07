Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı ve üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor sahasında Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Davinson Sanchez ve 88'de ise Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından G.Saray, üst üste 7. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 22 puanla liderliğe yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Antalyaspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçı kadrosuna göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Buruk, Manchester United karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan Angelino, Tete, Kaan Ayhan'ın yerine Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'a Bitexen Antalyaspor mücadelesinde şans verdi.

NURİ ŞAHİN'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Bitexen Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise ligde en son İstanbulspor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Şahin, Sam Larsson'un yerine Zymer Bytyqi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

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