Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: İtalya'dan olay transfer iddiası! Mauro Icardi ve Inter...
Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Attığı gollerle taraftarın sevgilisi konumunda bulunan 30 yaşındaki oyuncu hakkında İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda üst üste elde edilen galibiyetlerin ardından yüzler gülüyor.
Öte yandan takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi de ortaya koyduğu performansla takdir toplamış durumda.