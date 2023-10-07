Erik ten Hag'dan Galatasaray sözleri! Yenilgiyi hazmedemedi

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Sarı kırmızılılara karşı alınan yenilgiden sonra eleştirilerin hedefinde ise İngiliz ekibinin hocası Erik ten Hag vardı. Ligde oynayacakları Brentford müsabakası öncesi Galatasaray maçı hakkında konuşan ten Hag, ilginç ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2023- 15:32