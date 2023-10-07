UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un son durumu

Avrupa kupalarında 2. hafta sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-1''lik skorla geçti. Beşiktaş ise konuk ettiği Lugano'ya 3-2 yenildi. Mücadelelerin ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada? İşte haberin detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2023- 13:15