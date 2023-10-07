UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından kulüpler sıralaması güncellendi.
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un son durumu
Avrupa kupalarında 2. hafta sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-1''lik skorla geçti. Beşiktaş ise konuk ettiği Lugano'ya 3-2 yenildi. Mücadelelerin ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada? İşte haberin detayları...
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.