TRANSFER HABERİ - Devre arasında 30 milyon! Galatasaray'ın yıldızına İngiliz kancası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda mağlup eden Galatasaray'a teklifler gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın devleri, performansı ile dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı oyuncuları listelerine alıyor. Son olarak Cimbom'un yıldız ismi, İngiliz kancasına takıldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 16:51