UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.
TRANSFER HABERİ - Devre arasında 30 milyon! Galatasaray'ın yıldızına İngiliz kancası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda mağlup eden Galatasaray'a teklifler gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın devleri, performansı ile dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı oyuncuları listelerine alıyor. Son olarak Cimbom'un yıldız ismi, İngiliz kancasına takıldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar rakibini geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.
Cimbom'a 3 puanı getiren golleri Zaha, Kerem ve Icardi kaydetti.