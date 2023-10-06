Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maç için şehre giden sarı-kırmızılılar, Antalya'da coşkulu bir şekilde karşılandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için bugün saat 18.00'de Antalya havalimanına geldi. Sarı-kırmızılı ekibi ise taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma için Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Hakim Ziyech, kafilede yer almadı.

ICARDİ "AŞKIN OLAYIM" ŞARKISIYLA KARŞILANDI

Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlar eşliğinde Galatasaray kafilesine sevgi gösterilerinde bulundu. Bu sezon toplam 13 resmi müsabakada oynayan ve rakip fileleri toplam 11 kez havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ise son zamanlarda kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısıyla karşılandı.

Taraftarlar Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a çiçek ve atkı hediye ederken Buruk ise taraftarla fotoğraf çektirdi.