Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı arttı! İşte o liste

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup etmişti. Cimbom bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını artırmıştı. İngiliz basını da Devler Ligi'nde geride kalan 2 hafta sonunda kupayı kazanma şansı en yüksek olan takımları belirledi. Sarı kırmızılılar bu listede önemli ekiplerin üstünde yer aldı. İşte o liste... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)