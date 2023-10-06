Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaştı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı arttı! İşte o liste
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup etmişti. Cimbom bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını artırmıştı. İngiliz basını da Devler Ligi'nde geride kalan 2 hafta sonunda kupayı kazanma şansı en yüksek olan takımları belirledi. Sarı kırmızılılar bu listede önemli ekiplerin üstünde yer aldı. İşte o liste... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Cimbom'un elde ettiği bu sonuç büyük yankı uyandırdı.