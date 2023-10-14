Galatasaray ara transfer dönemini erken açtı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ısrarla transfer istedi! Erden Timur harekete geçti
Sezona istediği gibi başlayan Galatasaray, ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. İşini şansa bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosuna takviye yapacak. Okan Buruk, ocak ayında transfer istedi. Yönetim ise harekete geçti. İşte Aslan'ın istediği yıldız isim... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar yaz döneminde özellikle 8 numaralı pozisyona istediği takviyeyi yapamadı.
Aslan, Sergio Oliveira'yı satış listesine koyarken, Tanguy Ndombele'den de henüz beklediği performansı alamadı.