Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kadrosuna flaş isimleri katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı reddetmişti! Yeni takımında şoku yaşadı
Bu sezon futbolcular için vitrin haline gelen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde teklif yaptığı ancak ret cevabı aldığı o yıldızın yeni kulübünde kötü günler geçirdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Avrupa'da ve ligde başarılı sonuçlar alan Cimbom, transfer ettiği oyunculardan yüksek katkı almayı başarıyor.
Sarı kırmızılılarda şu ana kadar Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Sanchez ve Kerem Demirbay'ın başarılı performansları dikkat çekti.