TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ı reddetmişti! Yeni takımında şoku yaşadı

Bu sezon futbolcular için vitrin haline gelen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde teklif yaptığı ancak ret cevabı aldığı o yıldızın yeni kulübünde kötü günler geçirdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)