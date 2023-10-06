Galatasaray'dan ocak ayı operasyonu! Transferi Icardi bitirecek

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı devirerek havaya giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devler Ligi'nde son 16'ya kalmak isteyen Cimbom, ocak ayı için de transfer çalışmalarına başladı. Birçok isimle temas halinde olan Aslan, Mauro Icardi'nin eski takım arkadaşına kancayı attı. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 10:52