Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ile karşılaştı.
Okan Buruk'la anlaşma tamam! Yeni sözleşme detayları belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı tarihi bir zafer kazandı. Mücadele sonrası Teknik Direktör Okan Buruk tebrikleri kabul etti. Tecrübeli çalıştırıcının başarıları devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Cimbom'un Okan Buruk ile yapacağı yeni sözleşmenin detayları belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mücadeleyi Cimbom 3-2 kazandı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti.