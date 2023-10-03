UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi flaş karar!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı yönetim zorlu karşılaşma öncesi takımı etkileyecek kritik bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İlk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, İngiltere deplasmanından puanlarla dönmek istiyor.
Zorlu karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.