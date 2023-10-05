UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.
Mauro Icardi için flaş iddia! İlk tercihi Galatasaray değildi
Galatasaray'da Mauro Icardi ateşi yanıyor. Arjantinli golcü gösterdiği performansla taraftarın adeta sevgilisi haline geldi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli isim, yaz transfer döneminde Aslan'a bonservisi ile geldi. Ancak İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Cimbom'un 3. golü ise Mauro Icardi'den geldi.