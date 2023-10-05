Mauro Icardi için flaş iddia! İlk tercihi Galatasaray değildi

Galatasaray'da Mauro Icardi ateşi yanıyor. Arjantinli golcü gösterdiği performansla taraftarın adeta sevgilisi haline geldi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli isim, yaz transfer döneminde Aslan'a bonservisi ile geldi. Ancak İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Icardi'nin ilk tercihi Galatasaray değildi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 13:11 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023- 13:54