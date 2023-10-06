Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile Trendyol Süper Lig'de 55. kez karşılaşacak.
Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte Galatasaray'ın Antalya maçı 11'i
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United zaferinin ardından gözünü lige çevirdi. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu müsabaka öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Ligde sarı-kırmızlılar 6 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 19 puanla ikinci sırada bulunuyor.