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Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü! Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United’ı 3-2’lik skorla yenen Galatasaray sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2023- 08:41









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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında dün İngiltere'de karşılaştığı Manchester United'ı 3-2'lik skorla yenen Galatasaray sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçta İngiliz devi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve İcardi'nin golleriyle deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray sabah saatlerinde yurda geri döndü. Heyecan kesen karşılaşmada gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, 4 puanla grupta 2'inci sıraya yükseldi. 3 puanı cebine koyan sarı kırmızılılar gruptaki 3'üncü maçını Alman takımı Bayern Münih ile kendi evinde oynayacak.

