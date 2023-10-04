Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü!
Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United’ı 3-2’lik skorla yenen Galatasaray sabah saatlerinde yurda dönüş yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.10.2023- 08:41
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçta İngiliz devi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve İcardi'nin golleriyle deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray sabah saatlerinde yurda geri döndü. Heyecan kesen karşılaşmada gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, 4 puanla grupta 2'inci sıraya yükseldi. 3 puanı cebine koyan sarı kırmızılılar gruptaki 3'üncü maçını Alman takımı Bayern Münih ile kendi evinde oynayacak.