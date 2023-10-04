TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Sacha Boey'a dev zam! Serbest kalma bedeli...

Transfer döneminden adından söz ettiren Galatasaray'da, gözler iç transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana her geçen gün üstüne koyan bir performans sergileyen Sacha Boey'a yeni sözleşme teklif edilmesi kararı alındı. Yönetim, maaşına dev zam yapmak isterken; serbest kalma bedelini de belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2023- 06:40