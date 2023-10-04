Galatasaray'da iç transferde ilk hedef Sacha Boey'in 1.5 yıl kalan sözleşmesini uzatmak.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Sacha Boey'a dev zam! Serbest kalma bedeli...
Transfer döneminden adından söz ettiren Galatasaray'da, gözler iç transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana her geçen gün üstüne koyan bir performans sergileyen Sacha Boey'a yeni sözleşme teklif edilmesi kararı alındı. Yönetim, maaşına dev zam yapmak isterken; serbest kalma bedelini de belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Taraflar arasında görüşmeler başladı, pazarlıklarda 1 milyon Euro fark kaldı.
480 bin Euro kazanan Sacha Boey, yeni sözleşme karşılığında Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro talep etti.