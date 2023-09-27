Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Galatasaray taraftarı çıldırdı! Angelino'dan inanılmaz istatistik
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede Cimbom'un yıldızı taraftarı çıldırtacak performans gösterdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.09.2023- 11:17
Sarı-kırmızılar, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı mücadelede Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
3 puanı hanesine yazdıran Aslan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.