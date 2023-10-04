UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'a konuk oldu.
Galatasaray'a Manchester United zaferi sonrası dev gelir! İşte o rakam
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yendi. Sarı kırmızılılar bu zaferle birlikte önemli bir geliri de kasasına koydu. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Aslan'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti.