Christian Eriksen, Galatasaray mağlubiyeti sonrası Manchester United soyunma odasının durumunu şu sözlerle anlattı: Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Soyunma odasında çıt çıkmıyordu. Maçta güzel pozisyonlar bulduk, öne de geçtik ama sonrasında gol yedik ve bu da maçta kalmayı zor hale getiriyor. (Manchester Evening News)