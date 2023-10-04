Wilfried Zaha'nın Old Trafford'a rüya gibi dönüşün tadını çıkardığı maçta Onana'nın felaket hatası sonrası Casemiro oyundan atıldı, Mauro Icardi son anlarda attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. (Daily Mail)
Galatasaray'ın Manchester United zaferi Avrupa basınında! "30 yıl sonra cehennemi yaşadı"
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Old Trafford'da Manchester United'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar iki kez yenik duruma düştüğü müsabakada zorlu rakibini 3-2 yendi. Cimbom'un Manchester United zaferi Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte o manşetler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Christian Eriksen, Galatasaray mağlubiyeti sonrası Manchester United soyunma odasının durumunu şu sözlerle anlattı: Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Soyunma odasında çıt çıkmıyordu. Maçta güzel pozisyonlar bulduk, öne de geçtik ama sonrasında gol yedik ve bu da maçta kalmayı zor hale getiriyor. (Manchester Evening News)
Hojlund'un iki golüne Türk devinde Zaha, Kerem ve Icardi karşılık verdi, bu sonuç Erik Ten Hag'ın ManU'sunda durumun vahametini ortaya çıkardı. Manchester United sahasında Galatasaray karşısında aldığı 3-2'lik ağır yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne erkenden veda edebilir. (Fox Sports)