Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Manchester United'ı devirdi transferde hedefler yükseldi! İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 devirerek büyük ses getiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, Devler Ligi'nde gruptan çıkması durumunda önemli yıldızları kadrosuna katmayı planlıyor. Devre arası için listesini belirlemeye başlayan sarı kırmızılıların, Liverpool'da forma giyen eski gözdesi için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaştı.
Cimbom zorlu rakibini 3-2 mağlup etti.