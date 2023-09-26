Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin hedefi tarihe geçmek! Efsanelerin arasına girmek için son 4 maç...
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı*kırmızılılarda peformansı ile dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, Süper Lig'de üst üste 12 maçta gol atma sevinci yaşadı. Gözler Arjantinli yıldız isme çevrildi. Tecrübeli futbolcu sonraki 4 maçta da ağları havalandırırsa adını efsaneler arasına yazdıracak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar kazanıp liderliğe yükselmek için sahaya çıkacak.
Cimbom'da İstanbulspor maçı öncesi gözler Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'ye çevrildi.