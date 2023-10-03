Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray grup maçlarında emin adımlarla yoluna devam ediyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 🔺 İşte Galatasaray'ın galibiyeti sonrası güncel ülke puanı sıralması
Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyeti sonrasında işte güncel ülke puanı sıralaması...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup etti.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 4'e yükseltti.