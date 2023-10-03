Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olacak.
Juan Mata'dan Manchester United'a Galatasaray uyarısı!
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Juan Mata, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği Manchester United maçını değerlendirdi. İngiliz ekibinin resmi internet sitesine konuşan 35 yaşındaki isim, ManU'yu Galatasaray konusunda uyardı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Zorlu randevu saat 22.00'de Old Trafford'da oynanacak.
Sarı kırmızılılar, İngiliz devi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.