Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak.
İngilizlerden flaş haber: Manchester United Galatasaray'dan korkuyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile mücadele edecek. Maç hazırlıklarını tamamlayan Cimbom'a flaş bir haber geldi. İngiliz basını, ManU'nun Galatasaray'dan korktuğunu yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.