Çok az oyuncu o golü atabilir. İkinci yarıda da Galatasaray uydurma bir penaltı kazandı ve İcardi ile skoru 2-0'a getirdi. Daha sonra da Dubois sağdan gitti, Muslera 'Açılayım mı, açılmayayım mı' dedi. Dubois vurdu, çizginin hemen içinde çevrildi ama tabii ki haklı bir gol kararı geldi.