Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler! "Ortada bir kaos var"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte o sözler...
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar Galatasaray lehine verilen penaltıyı değerlendirdi.
AHMET ÇAKAR - Sağlam uydurdu, VAR uyudu!
Galatasaray kazandı ama futbol adına ortaya fazla bir şey koymadı. Ortada bir kaos var. Maça Ziyech sağ değil biraz daha içeride başlıyor, sakatlanan Kazımcan'ın yerine yerli sınırı nedeniyle Abdülkerim sola geçiyor, ikinci yarı Kerem, Zaha giriyor.