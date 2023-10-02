TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Rekor satış geliyor

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e iddialı başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaptığı transferlerle bir ivme kazanan Cimbom, Avrupa'da ilgiyi üzerine topladı. Birçok takım sarı-kırmızılıların oyuncularını izlemeye alırken, bir yıldız futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. Takım o oyuncuyu için "ne olursa olsun alın" talimatı verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2023- 11:29