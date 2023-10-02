Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Rekor satış geliyor
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e iddialı başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaptığı transferlerle bir ivme kazanan Cimbom, Avrupa'da ilgiyi üzerine topladı. Birçok takım sarı-kırmızılıların oyuncularını izlemeye alırken, bir yıldız futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. Takım o oyuncuyu için "ne olursa olsun alın" talimatı verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
23. kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Aslan birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak adından sıkça söz ettirdi.