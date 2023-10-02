GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın bileği evinde bükülmüyor! İşte rakipleri korkutan istatistik

Geçtiğimiz sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray şampiyonluğa uzanmıştı. Bu sezona ise aynı performans ile başlayan sarı-kırmızılı ekip yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca Cimbom, RAMS Park Stadyumu'nda kaybetmeyi unuttu. İşte rakipleri korkutan o istatistik... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2023- 06:40