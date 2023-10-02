Zorlu Manchester United deplasmanı öncesinde ligde Ankaragücü'nü sahasında 2-1 mağlup eden Okan Buruk'un Aslanları, iç saha performansıyla parmak ısırtıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın bileği evinde bükülmüyor! İşte rakipleri korkutan istatistik
Geçtiğimiz sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray şampiyonluğa uzanmıştı. Bu sezona ise aynı performans ile başlayan sarı-kırmızılı ekip yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca Cimbom, RAMS Park Stadyumu'nda kaybetmeyi unuttu. İşte rakipleri korkutan o istatistik... | Galatasaray haberleri
Sabah'ın derlediği haberde 49 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne çıktığı ilk maçta Giresunspor'a 1-0 yenilerek şok yaşamıştı. 13 Ağustos 2022'deki mağlubiyetin ardından Cimbom, Buruk yönetiminde Aslantepe'de rakip tanımadı.
1 yılı geçen bu sürede ligde taraftarı önünde hiç kaybetmeyen G.Saray, geçen sezon şampiyonluğun şifresi olan başarılı iç saha performansını bu sezona da taşıdı.