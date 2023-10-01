Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi.
Galatasaray bombaları patlatıyor! Transferde 3 imza birden
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplara kalmayı başardı. Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek planlamaları devam ediyor. Bu kapsamda yönetim çalışmalarına hız verirken, 3 imza birden attırmayı planlıyor. İşte G.Saray'daki gelişmeler ve 3 futbolcudaki son durum... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar mücadelede 1-0 geriye düşse de, maçtan 2-1 galibiyetle ayrılmasını bildi.
G.Saray'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha ve Hayrullah Bilazer (k.k) kaydetti.