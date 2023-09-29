Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok kez karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Cimbom'dan genç isme kanca
Trendyol Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde birçok kez karşı karşıya geldi. Şimdi de sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin istediği genç isme kancayı taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok kez karşı karşıya geldi.
İki takımın istediği futbolculardan Zaha Galatasaray'ı, Fred ise Fenerbahçe'yi seçti.
Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez genç bir oyuncu için transferde rakip oldu.