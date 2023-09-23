Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, yakın çevresine dert yandı.

Takvim'de yer alan habere göre hem maç esnasında hem de karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden kendisine gelen sert tepkilerle ilgili üzgün olan Aktürkoğlu'nun, "Her maçta maksimum performansı göstermeye çalışıyorum. Futbolda inişler, çıkışlar var. Elbette gol de atarak takımıma yardımcı olmayı çok istiyorum. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım ama özellikle hakaret edilmesini doğru bulmuyorum. Gelen bu tepkileri hak etmiyorum" dediği öğrenildi. Cimbom'da teknik ekibin de Aktürkoğlu ile yüz yüze görüşüp, moral verdiği gelen haberler arasında. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Cimbom'da öne çıkan isimlerden biri olan ve 7 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.