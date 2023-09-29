Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Yönetime zorluk çıkardı

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte rota iç transfere döndü. Yönetim, yıldız isim ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Ancak yapılan ilk teklif geri çevrildi. Kurmaylar, oyuncu ile yeniden masaya oturup orta yolu bulmaya çalışacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2023- 06:40