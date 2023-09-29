Galatasaray'da Victor Nelsson'u ikna turları...
Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Yönetime zorluk çıkardı
Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte rota iç transfere döndü. Yönetim, yıldız isim ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Ancak yapılan ilk teklif geri çevrildi. Kurmaylar, oyuncu ile yeniden masaya oturup orta yolu bulmaya çalışacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı stoper ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde henüz bir sonuca varamadı.
24 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray Yönetimi'ne zorluk çıkardığı öğrenildi.