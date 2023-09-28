İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Torino ile karşılaşan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, maç sonrası DAZN'a açıklamalarda bulundu.
TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den transfer itirafı! Galatasaray ve...
Son dakika spor haberleri: İtalyan ekibi Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'den transfere dair dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Sarri'nin Galatasaray'ı yakından ilgilendiren o sözleri... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.09.2023- 17:03
Sarri, Torino'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından takımının gollerinden birini atan Matias Vecino için transfer itirafında bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Vecino'yla ilgilendiğini fakat transferin olumlu sonuçlanmadığını belirterek, "Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim. O da 'Tamam' diyerek telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.