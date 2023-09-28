Icardi-Kerem penaltısında Fenerbahçe detayı! Asıl plan ortaya çıktı

Galatasaray'ın, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sahalardan az görülen bir olay yaşanmıştı. Sarı kırmızılıların yıldızları Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun, kaçan penaltıyla sonuçlanan organizasyonu gündem yaratmıştı. Icardi ve Kerem ikilisinin yaptıkları organizasyonda Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2023- 06:40