Galatasaray, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu.
Icardi-Kerem penaltısında Fenerbahçe detayı! Asıl plan ortaya çıktı
Galatasaray'ın, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sahalardan az görülen bir olay yaşanmıştı. Sarı kırmızılıların yıldızları Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun, kaçan penaltıyla sonuçlanan organizasyonu gündem yaratmıştı. Icardi ve Kerem ikilisinin yaptıkları organizasyonda Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Cimbom'un galibiyet sayısı Mauro Icardi'den geldi.