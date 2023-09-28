"İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL İTALYA'DAKİNDEN DAHA İYİ"

Nicolo Zaniolo ayrıca "İngiltere'deki yapı biraz daha farklı. İtalya'nın ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. İtalya'da daha fazla taktik ve proaktif futbol var. Buradaki futbolun İtalya'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Emery beni burada görmek istediğini söylemişti. Kendisi en iyi antrenörlerden biri. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum." açıklamasında bulundu.