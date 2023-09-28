Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, kadrosuna kattığı isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.
Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı!
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo, flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, sarı kırmızılılara transferine dair önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon olduğu gibi geçen sezon da transferin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde ses getiren bir transfere imza atmıştı.
Cimbom, geçtiğimiz şubat ayında Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı.