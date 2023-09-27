Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında karşılaştığı İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi.
Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında! "Sonuç felaket"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 37. dakikasında Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısı dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
GECEYE DAMGA VURAN PENALTI
Maçın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. 35. dakikada Icardi'ye, yapılan faul sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Atış öncesi Icardi ile Kerem Aktürkoğlu arasında kısa bir diyalog geçti ve Arjantinli futbolcu elindeki topu takım arkadaşına verdi.