Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, skorer performansına İstanbulspor karşısında da devam etti. İstanbulspor ile oynanan maçta Galatasaray'ın tek golünü atan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 7 kez ağları havalandırdı.
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde! O istatistikler dikkat çekti
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, performanslarıyda dikkatleri üzerine çekti. Yıldız isimler sarı-kırmızılı forma altında yakaladıkları istatistiklerle Avrupa'nın önde gelen futbolcularını geride bırakmayı başardı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Icardi, bu sezon forma giydiği 11 resmi maçta 10 kez topu filelere gönderdi. Takvim'in derlediği haberde Arjantinli oyuncu, Avrupa liglerinde 2023 yılında en fazla gol atan oyuncu konumunda. Icardi, 24 maçta 25 gol atarak zirvenin hakimi oldu.
Sarı-Kırmızılılar'ın bir başka yıldızı Kerem Aktürkoğlu da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Milli futbolcu, bu sezon 13 maçta 4 gol atarken 7 de asiste imza attı.