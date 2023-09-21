Galatasaray'ın Kopenhag karşısındaki en büyük gol silahı olan Icardi, bu sefer skora katkı sağlayamadı. İlk yarıda iki net gol pozisyonundan yararlanamayan Arjantinli yıldız golcü, fizik olarak da Danimarkalı savunmacılar arasında etkisiz kaldı. Yıldız isim bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 8 gol kaydetti.