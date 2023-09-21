Galatasaray'ın Kopenhag karşısındaki en büyük gol silahı olan Icardi, bu sefer skora katkı sağlayamadı. İlk yarıda iki net gol pozisyonundan yararlanamayan Arjantinli yıldız golcü, fizik olarak da Danimarkalı savunmacılar arasında etkisiz kaldı. Yıldız isim bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 8 gol kaydetti.
Galatasaray'da Mauro Icardi Kopenhag maçında sessiz kaldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Kopenhag'la 2-2 berabere kalırken, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi skor katkısı sağlayamadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 21.09.2023- 10:30